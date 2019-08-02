На территории оккупированного Крыма увеличилась площадь добычи токсического песка, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам оккупированных территорий.

«Украина продолжает отслеживать последствия широкомасштабной добычи песка непосредственно с дамбы Нижне-Чурбашского и Верхне-Чурбашского хвостохранилищ, где хранились ядовитые отходы предприятия «Камыш-Бурунский железорудный комбинат».

Хвостохранилище эксплуатировалось с 1968 года и на данный момент используется оккупационными властями. Сброс пульпы в хвостохранилище был прекращен в 1994 году вместе с работой железорудного комбината. «Однако в настоящее время ядовитые отходы используют, вероятно, для строительства объектов инфраструктуры временно оккупированного Крыма», - допускаили в МинВОТ.

Несмотря на судебный запрет оккупационных властей Российской Федерации на добычу токсического песка из этих хвостохранилищ, в 2019 году площадь территорий активных работ по сравнению с 2018 годом существенно увеличилось. По результатам специальной обработки космических снимков на территории Нижне-Чурбашского (площадь - около 280 га) хвостохранилища площадь добычи увеличилась на 25% - до 24,27 га (в 20.09.2018 было 18,35 га). На участке обнаружена добывающая техника, грузовой транспорт и 3 земснаряды. Оккупационные власти пытаются выдать работы по добыче токсического песка за «работу по предотвращению подтоплений жилых зданий в Приозерном». Однако на самом деле земснарядами проводится выборка токсического песка.

На территории Верхне-Чурбашського хвостохранилища участок активной добычи песка также увеличился, общая площадь около 7,9 га (в 20.09.2018 было - 7,2 га). На данном участке выявлена добывающая техника и грузовой транспорт.

Как отмечалось ранее, песок вероятно используют для строительства инфраструктурных объектов временно оккупированного Крыма.

В процессе добычи и доставки токсичные вещества из песка неизбежно попадают в воздух, а атмосферные осадки вымывают яд через разрушенную дамбу хвостохранилища в акваторию Черного моря.

«Выборка песка с токсического хвостохранилища вблизи Керчи является прямым нарушением оккупационными властями экологического законодательства. Кроме того, проведение таких работ создает чрезвычайную ситуацию и угрожает здоровью людей и экологии Черного моря», - подчеркнули в МинВОТ.