Сегодня, 2 августа, вступает в силу Закон Украины «Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции». Он был разработан с целью совершенствования правовых основ органического производства в Украине и их адаптации к соответствующему законодательству ЕС, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

«Украина имеет отличный потенциал как с экологической, так и с экономической точки зрения занять одно из ведущих мест среди производителей органической продукции в Европе и мире. Так, органические продукты украинского производства становятся более востребованными на иностранных рынках: за последние несколько лет наше государство стало важным поставщиком органической продукции на западные рынки, заняв четвертое место среди экспортеров органической продукции в страны ЕС», - отметила заместитель директора Департамента продовольствия - начальник отдела подакцизной продукции Людмила Хомичак.

Новый закон устанавливает требования к производству органической продукции по отраслям, ее обращению, маркировке и реализации, а также механизм сертификации органического производства.

Кроме того, вводит ведение Минагрополитики реестров операторов, органов сертификации, органических семян и посадочного материала. Открытость и общедоступность этих реестров позволит гражданам, субъектам рынка органической продукции, участникам рынка, другим заинтересованными лицам получать актуальную, достоверную информацию об операторах органического рынка, органах сертификации, имеющих право на проведение сертификации органического производства и/или обращения органической продукции, а также наличия на рынке Украины органического семян и посадочного материала. Благодаря этому удастся повысить прозрачность органического рынка, ответственность участников, обеспечить защиту операторов от недобросовестной конкуренции и усилить доверие потребителя к продукции, маркированной как органическая.

Согласно положениям нового закона полномочия осуществлять государственный контроль (надзор) в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции предоставлен Госпродпотребслужбе, которая будет проверять деятельность операторов и органов сертификации, а также проводить плановые и внеплановые мероприятия мониторинга органической продукции на рынке с целью предотвращения попадания на рынок неорганической продукции, маркированной как органическая.

Также следует обратить внимание, что статьей 40 Закона установлена ​​ответственность за нарушение законодательства в сфере органического производства.

В 2017 году общая площадь сельскохозяйственных земель с органическим статусом и переходного периода составляла около 289 тыс. га (0,7% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения Украины), а количество операторов составляла 504, по сравнению до 2016 года больше на 78.