Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись, заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время брифинга в понедельник.

По результатам подсчета электронных протоколов с заграничных избирательных участков на досрочных выборах в Верховную Раду лидирует партия «Европейская солидарность» с 29,55%, или 9 тыс. 649 голосов.

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения экс-главе фракции Партии регионов Александру Ефремову, которого обвиняют в совершении государственной измены, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Один из авторов Конституции Украины, юрист и политик Виктор Мусияка скончался сегодня утром.

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли конкурентно и злоупотреблений в целом не было. Об этом сообщил координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк отреагировал на обращение «ArcelorMittal Кривой Рог» в связи с проведением Службой безопасности Украины обысков на комбинате.

Прокурорами военной прокуратуры при оперативном сопровождении Департамента контрразведки СБУ и участии сотрудников Центра специальных операций «А» СБУ проведены в служебных помещениях Кабинета Министров Украины, Государственной пограничной службы, Государственной фискальной службы Украины и ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» следственные действия в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами в сумме 6739213 долл. США при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП «Укроборонпром» по поставке Государственной пограничной службе Украины подвесной системы раннего обнаружения.

Украинский океанский траулер «Иван Голубец» (зафрахтован латвийским бизнесменом украинского происхождения, ходит под флагом Грузии) сгорел у берегов Мавритании. Погиб один моторист, есть пострадавшие.

21 июля, от ранений, полученных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, в районе населенного пункта Счастье погибли военнослужащие воздушно-десантной бригады солдат Семен Румыгин и солдат Никита Скитченко.