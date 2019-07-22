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Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения экс-главе фракции Партии регионов Александру Ефремову, которого обвиняют в совершении государственной измены, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

«Ефремову изменена мера пресечения. Круглосуточный домашний арест. Немедленно едет домой в Киев», - написала она.

Напомним, Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова 16 января 2017 года.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Бывшего лидера фракции Партии регионов задержали 30 июля 2016 в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену. 

8 июля Верховный суд по ходатайству адвокатов Ефремова передал его дело в Киев.
ForUm

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