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Центральная избирательная комиссия по состоянию на 9:30 22 июля обработала 100% электронных протоколов с заграничных избирательных участков на досрочных выборах в Верховную Раду.

Согласно данным на сайте ЦИК, по результатам подсчета голосов лидирует партия «Европейская солидарность» с 29,55%, или 9 тыс. 649 голосов.

На втором месте партия «Слуга народа», которую поддержали 28,13% избирателей, или 9 тыс. 186 человек.

Партию «Голос» на зарубежных участках поддержали 19,67%, или 6 тыс. 425 избирателей.

Остальные партии набрали меньше проходных 5%.

Всего за границей 102 избирательных участка. На большинстве участков победила «Европейская солидарность».
ForUm

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