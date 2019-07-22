также в разделеПроисшествия
В Херсоне перевернулся микроавтобус с бюллетенями 15
В зоне ООС подорвались 4 военных, двое из них – погибли 49
Под Мавританией горит украинский траулер: погиб моторист 201
На КПВВ «Майорское» обнаружили еще несколько взрывоопасных предметов 19
На Львовщине микроавтобус сбил женщину с дочерьми 23
КПВВ «Майорское» закрыли после обнаружения взрывчатки 42
Группа военных подорвалась в зоне ООС, есть погибшие 42
В Кременчуге в ДТП погибли три человека 54
ДТП в Желтых Водах: два человека погибли, еще четыре госпитализированы 130
На территории избирательного участка в Днепре произошел пожар 29
ООС: за сутки двое воинов ранены 23
Полиция квалифицировала обстрел Красногоровки как теракт 45
Боевики семь раз обстреляли украинские позиции, есть раненый 25
На Киевщине пожар уничтожил 10 гектаров пшеницы 23
Боевики нарушили «тишину» 26 раз: двое бойцов погибли, трое травмированы 71
Во Львове в детсаду бетонной плитой насмерть придавило мужчину 42
На Сумщине члена УИК насмерть сбила машина 28
На Днепропетровщине банда рецидивиста, которого 2 дня назад отпустили под залог, подорвала банкомат 20

21 июля, от ранений, полученных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, в районе населенного пункта Счастье погибли военнослужащие воздушно-десантной бригады солдат Семен Румыгин и солдат Никита Скитченко.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибших военнослужащих.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги