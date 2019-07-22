21 июля, от ранений, полученных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, в районе населенного пункта Счастье погибли военнослужащие воздушно-десантной бригады солдат Семен Румыгин и солдат Никита Скитченко.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибших военнослужащих.
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