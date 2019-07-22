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Украинский океанский траулер «Иван Голубец» (зафрахтован латвийским бизнесменом украинского происхождения, ходит под флагом Грузии) продолжает гореть у берегов Мавритании.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на членов экипажа судна, на борту которого в момент возгорания находилось 90 человек — граждане Украины и России.

Пожар начался вчера в машинном отделении и быстро распространился на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировал другой траулер «Марша Крылов».

Погиб один моторист, есть пострадавшие.

«Поскольку в составе флота Мавритании отсутствуют пожарные и спасательные суда было решено организовать спасательную операцию силами других траулеров, ведущих промысел в этом районе, — говорит очевидец происшествия. — Судно «Капитан Сухондяевский» сумело завести швартовый конец и взять «Голубец» на буксир, однако в процессе буксировки пламя перекинулось с машинного отделения и палубы на жилые помещения и надстройку. Судно выгорело практически полностью и продолжает гореть. Восстановлению оно, скорее всего, не подлежит. На нем находится дизельное топливо и полный трюм рыбной продукции. Владелец (или фрахтователь? Юридический статус судна не очень понятен, — ред.) заявил, что все убытки будут покрыты за счет экипажа».
ForUm

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