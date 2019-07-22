Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк отреагировал на обращение «ArcelorMittal Кривой Рог» в связи с проведением Службой безопасности Украины обысков на комбинате.

«Тревожный сигнал. Разбираюсь...», - написал он в Facebook.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины 20 июля провели обыски на ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог». Они также заблокировали проект ввода в действие машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №3, стоимость которого вместе с уже проходящей горячие испытания МНЛЗ №2 составляет $140-150 млн.

Этому предшествовало то, что президент Украины Владимир Зеленский, уроженец Кривого Рога, раскритиковал предприятие за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку людям, пострадавшим из-за вредных выбросов в атмосферу. Через несколько дней, 17 июля, стало известно, что СБУ возбудила уголовное дело в отношении АМКР по статье 441 Уголовного кодекса Украины – «экоцид», предполагающей лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В связи с последними событиями АМКР обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и мировому сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию и прекратить беспрецедентное давление на иностранного инвестора.