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Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли конкурентно и злоупотреблений в целом не было. Об этом сообщил  координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва на брифинге журналистам, передает 112 Украина.

Также в ОБСЕ отметили, что выборы были проведены профессионально, даже несмотря на короткий срок для подготовки. Избирательная кампания прошла «при условии честной конкуренции и собрала широкий спектр политических мнений».

«Но финансирование кампании было не настолько прозрачным, как должно было быть... Были моменты, когда с помощью финансирования были попытки повлиять на украинцев», - подчеркнул спецкоординатор.

Канерва отметил наличие проблем с процедурой заполнения протоколов избирательных комиссий.

«Наши наблюдатели в день выборов позитивно оценили процесс голосования на избирательных участках. Голосование было очень хорошо организовано и были соблюдены все необходимые процедуры. Подсчет голосов прошел прозрачно. Однако не всегда четко соблюдались все процедуры, в частности, заполнение протоколов», - сказал Канерва.

Также ОБСЕ рассматривает выборы как возможность для консолидации усилий для проведения реформ в Украине и изменений в политике, на которые надеются избиратели.

«Распространенное использование недостатков законодательства... Показывает, что новоизбранный парламент должен ускорить внедрение рекомендаций», - сказал Канерва.

Напомним, 21 июля в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах. По данным Центризбиркома, явка избирателей по состоянию на 20:00 воскресенья составила 49,84% по обработанным данным из всех 199 округов.
ForUm

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