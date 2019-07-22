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Один из авторов Конституции Украины, юрист и политик Виктор Мусияка скончался сегодня утром.

По данным LB.ua, причиной смерти стал инфаркт.

Виктор Мусияка отпраздновал свой 73-й день рождения в День Конституции, 28 июня. Виктор Лаврентьевич начал политическую деятельность в 1994 году. Народный депутат Украины ІІ созыва с апреля 1994 до апреля 1998 года. С ноября 1995 до июня 1996 года был постоянным представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины.

На выборах 2002 года снова попал в Верховную Раду по спискам блока «Наша Украина», в который входила и возглавляемая им партия «Вперед, Украина!».

В последние годы Мусияка был научным консультантом Центра Разумкова по правовым вопросам
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