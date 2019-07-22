Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами в сумме 6739213 долл. США при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП «Укроборонпром» по поставке Государственной пограничной службе Украины подвесной системы раннего обнаружения.

Уголовное производство зарегистрировано по материалам ОКР СБУ, сообщает пресс-служба ГПУ.

«Прокурорами военной прокуратуры при оперативнои сопровождении Департамента контрразведки СБУ и участии сотрудников Центра специальных операций «А» СБУ проведено и проводятся в настоящее время в служебных помещениях Кабинета Министров Украины, Государственной пограничной службы, Государственной фискальной службы Украины и ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» следственные действия, направленные на изъятие оригиналов документов и других вещей и предметов, которые имеют доказательственное значение по уголовному производству», - говорится в сообщении.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.