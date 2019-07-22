Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись, заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время брифинга в понедельник.
«Как говорится, добро пожаловать в новую реальность. Парламентские выборы состоялись, на табло вы видите, каким образом обрабатывается предварительная информация», - приводит слова Слипачук 112 Украина.
Напомним, 21 июля в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах. По данным Центризбиркома, явка избирателей по состоянию на 20:00 воскресенья составила 49,84% по обработанным данным из всех 199 округов.
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