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Подольский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей бывшему главному редактору РИА Новости Украина Кирилла Вышинскому, которого подозревают в государственной измене, еще на 60 суток - до 19 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США и еще 10 послов в других странах.

В Офисе президента Украины предложили РФ одновременно освободить политзаключенного Кремля Олега Сенцова и главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. 

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обменять Вышинского на Сенцова, но такой обмен должен проходить одновременно.

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что с Кремлем надо говорить с позиции силы и сохранять текущие санкции против РФ.

Приговор исполнителям убийства общественного деятеля Екатерины Гандзюк вступил в силу после того, как Днепровский апелляционный суд вернул апелляционные жалобы заявителям, мотивировав решение тем, что приговор не содержит обвинений лиц, указанных в апелляции.

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в помещениях ОАО «Автомобильная Компания «Богдан Моторс», в том числе в спортклубе «5 элемент».

По результатам рабочего совещания по дорожной инфраструктуре, которая состоялась 19 июля, президент Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы компаний «Мотор Сич», которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации «ДНР».

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ужесточении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости (№6449). 

Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) отклонил жалобу Газпрома относительно юрисдикции суда, тем самым подтвердив свои полномочия в деле о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов.
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