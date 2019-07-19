Приговор исполнителям убийства общественного деятеля Екатерины Гандзюк вступил в силу после того, как Днепровский апелляционный суд вернул апелляционные жалобы заявителям, мотивировав решение тем, что приговор не содержит обвинений лиц, указанных в апелляции, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Жалобы подали адвокаты фигурантов дела Гандзюк Владислава Мангера, Алексея Левина и Николая Ставицкого, которые не были осуждены. Судья мотивировал свое решение тем, что в приговорах обвиняемым не упоминаются фамилии Мангера и Левина, а что касается Ставицкого, то хоть его фамилия и инициалы в приговоре есть, однако обвинений против него судебное решение не содержит.

«Приговор касается исключительно обвинения лицам, которые заключили соглашение о признании виновности. Исследование и оценку правомерности действий других лиц, которые такое соглашение не заключали, суд не осуществлял», – говорится в постановлении.

Кроме того, судья ссылается на постановление Верховного суда, согласно которому «приговор (по отношению к одному из нескольких человек) не имеет преюдициального значения для уголовного производства в отношении других лиц, а признание виновности первым не является доказательством вины последних».

«Ссылки апеллянтов на положения законодательства и заключение Верховного Суда о праве лица, не принимавшего участия в судебном разбирательстве уголовного производства, на обжалование приговора, которым утверждено соглашение о признании виновности, неприемлемы», – сказано в постановлении.

Документ вступил в законную силу 18 июля и может быть обжалован в Верховном суде в течение трех месяцев.

Напомним, 6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.

Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина, а непосредственно напавшего на активистку Никиту Грабчука - на 6 лет тюрьмы.

Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

Всех обвиняемых обязали уплатить 50 тыс. грн на покрытие судебных издержек.

Защита председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера обжаловала приговор осужденным за убийство Гандзюк.