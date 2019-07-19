Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что с Кремлем надо говорить с позиции силы и сохранять текущие санкции против РФ.
Об этом она заявила в интервью газете La Repubblica, сообщает «Европейская правда».
Фон дер Ляйен подчеркнули, что РФ демонстрирует враждебное поведение уже в течение долгого времени, напомнив об аннексии Крыма и попытках максимально разделить Европу.
«Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать нынешние санкции и в то же время продолжать диалог», - подчеркнула она.
«Мы также совершенствуемся в демонтаже дезинформационных сюжетов и кампаний в социальных сетях с фейковыми новостями. Это наша привилегия как демократий - отвечать прозрачностью, свободной прессой и открытыми дебатами», – заявила фон дер Ляйен.
Напомним, 16 июля немецкий политик, бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен была избрана президентом Европейской комиссии на следующие пять лет.
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