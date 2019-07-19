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Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в помещениях ОАО «Автомобильная Компания «Богдан Моторс», в том числе в спортклубе «5 элемент», сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски в помещениях ОАО «Автомобильная Компания «Богдан Моторс», в т.ч. в клубе «5 элемент», – говорится в сообщении.

В Бюро подчеркнули, что следственное действие санкционированы и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины, которые в 2015-2018 гг, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам. Предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины.

«Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия», – подчеркнули  в НАБУ.
ForUm

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