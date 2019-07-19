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В Офисе президента Украины предложили РФ одновременно освободить политзаключенного Кремля Олега Сенцова и главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Юлия Мендель

«В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации относительно освобождения Кирилла Вышинского как первом шаге доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова. И для взаимной убежденности в совместной доброй воли мы предлагаем сделать это одновременно»,-  написала.

Напомним, 18 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение в РФ главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для начала нормализации отношений Москвы и Киева.

Как сообщал ForUm, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. 

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

Сейчас Вышинский находится в Киевском следственном изоляторе.

1 июня 2018 Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства. Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Позже он заявил, что не просил об обмене.

Он может быть освобожден из-под ареста под залог в связи с признанием Конституционным судом Украины неконституционной нормы Уголовного процессуального кодекса, которой суд фактически обязывался применять безальтернативную меру пресечения – арест.

10 июня главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов передал в Киеве президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо матери Кирилла Вышинского.
ForUm

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