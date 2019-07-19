Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы компаний «Мотор Сич», которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации «ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы в пределах досудебного расследования установили, что должностные лица обособленного подразделения группы - «Снежнянский машиностроительный завод», который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и так называемой «Донецкой народной республики». В результате сделки в «Центральный республиканский банк ДНР» поступали платежи «Снежнянского машиностроительного завода» в виде уплаты непредвиденных действующим украинским законодательством так называемых «налогов и других обязательных платежей».

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в частности в 2015 году «Снежнянский машиностроительный завод» в бюджет «ДНР» уплатил более 32 млн российских рублей. Заводом также осуществлялась передача на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемых «Министерства доходов и сборов Донецкой народной республики», через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков.

Следователи Службы безопасности Украины и прокурор Донецкой области объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела «Снежнянского машиностроительного завода» в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие для установления всех других лиц, причастных к финансированию террористической деятельности.

Напомним, в расследовании Анатолия Остапенко для Bihus.Info сообщалось, что украинское предприятие «Мотор Сич», несмотря на запрет на экспорт военной техники в РФ, продолжает поставлять детали для двигателей российской армии. После 2017 года - через родственного боснийского посредника.