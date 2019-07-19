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Сегодня, 19 июля, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ужесточении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости (№6449), об этом сообщается карточке закона на сайте ВР.

Также отмечается, что закон передается на подпись президенту.

Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла закон №6449  «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости».
ForUm

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