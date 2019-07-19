Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго, которые он занимал по совместительству.

Соответствующий указ президента №540/2019 от 19 июля 2019 года опубликован на сайте главы государства.

Также другими указами президент уволит еще 10 послов:

Алексея Шовкопляса – с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Социалистической Республике Вьетнам и с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Камбоджа по совместительству;

Петра Литвина – с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Армения;

Валерия Александрука – с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Нигерия, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Гана, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Бенин и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Сьерра-Леоне;

Тараса Кузьмича – с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Южно-Африканской Республике;

Ярослава Коваля – с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Марокко;

Бориса Гуменюка – с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Кипр;

Валентину Шевелеву - с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Туркменистане.

Сергея Пасько - с должности посла Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве;

Юрия Дюдина - с должности посла Украины в Аргентине, а также Парагвае, Уругвае и Чили по совместительству;

Татьяну Ижевскую - с должности посла Украины в Ватикане и с должности посла Украины при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса i Мальты по совместительству.

Напомним, ранее президент инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины.