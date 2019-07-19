Подольский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей бывшему главному редактору РИА Новости Украина Кирилла Вышинскому, которого подозревают в государственной измене, еще на 60 суток - до 19 сентября.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Крыма, сообщает УНИАН.

Как сказал журналистам по завершению заседания начальник управления прокуратуры АРК Евгений Комаровский, стороной обвинения был приведен ряд обоснованных рисков: Вышинский может покинуть территорию Украины, влиять на свидетелей и совершать другие противоправные действия, которые могут повредить установлению истины по делу.

Кроме того, суд сегодня установил объем доказательств, которые будут исследоваться в последующих судебных заседаниях. Сначала будут исследованы доказательства стороны обвинения, а именно будут допрошены свидетели, исследованы документы, вещественные доказательства, затем суд начнет исследовать доказательства защиты - допросы свидетелей и изучение документов.

Также прокурор добавил, что со стороны обвинения было около 10 свидетелей, а со стороны адвокатов - 5-7.

Вместе с тем Комаровский заявил, что не может комментировать возможность обмена Вышинского на кого-либо из украинских политзаключенных, поскольку этот вопрос лежит вне плоскости уголовного процессуального процесса.

Следующее заседание по этому делу начнется 16 сентября.

Как сообщал ForUm, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

Сейчас Вышинский находится в Киевском следственном изоляторе.

1 июня 2018 Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства. Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Позже он заявил, что не просил об обмене.

Он может быть освобожден из-под ареста под залог в связи с признанием Конституционным судом Украины неконституционной нормы Уголовного процессуального кодекса, которой суд фактически обязывался применять безальтернативную меру пресечения – арест.

10 июня главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов передал в Киеве президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо матери Кирилла Вышинского.