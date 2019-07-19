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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обменять редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинского режиссера, незаконно удерживаемого в России Олега Сенцова, но такой обмен должен проходить одновременно.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами на презентации мобильных жилых модулей в министерстве обороны, сообщает Укринформ.

«Если по доброй воле и мы действительно хотим, чтобы такое время наступило в ближайшем будущем, мы готовы Вышинского поменять, Сенцов - это как пример. Мы готовы на Сенцова, но это (Сенцов. - Ред.) - не разменная монета. Мы бы хотели получить всех наших политзаключенных и военных», - сказал Зеленский, но подчеркнул, что обмен Вышинского, например, и Сенцова должен происходить именно одновременно.

В то же время президент подчеркнул, что речь не идет об обмене украинских пленных моряков

«Моряков нам должны вернуть!» - отметил глава государства.

Напомним, 18 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение в РФ главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для начала нормализации отношений Москвы и Киева.

В Офисе президента Украины предложили РФ одновременно освободить Сенцова и Вышинского. 
ForUm

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