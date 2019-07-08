В Украине вспыхнул скандал намерением телеканала NewsOne провести телемост с российским пропагандистским каналом «Россия 24».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что «сравнивать это недоразумение с мостом «США-СССР» в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами – дешевая манипуляция».

И.о. главы СБУ Иван Баканов призвал провести заседание Совета национальной безопасности и обороны с целью введения санкций к юрлицам, вещающим под логотипами «112 Украина» и «Newsone».

Позже телеканал сообщил об отмене телемарафона «Надо поговорить».

Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены в связи с этим.

Зеленский заявил, что готов дать боевикам на Донбассе 8 дней, чтобы начать строить мост в Станице Луганской и уже через месяц он должен быть готов.

В Киеве прошел 21-й саммит Украина - Европейский Союз.

По результатам саммита подписано соглашение о финансовой поддержке гражданского общества, децентрализации, антикоррупционных мер и реформ.

Вице-премьер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, которую в понедельник не пустили на саммит Украина-ЕС, обвинила премьер-министра Владимира Гройсмана в том, что он вычеркнул ее из числа участников встречи.

Высший административный суд постановил, что Центральная избирательная комиссия не будет проводить повторную жеребьевку политических партий для определения номера в бюллетене на выборах в Верховную Раду.

Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предлагает Высшему антикоррупционному суду (ВАКС) сосредоточиться исключительно на топ-коррупции.