Вице-премьер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, которую в понедельник не пустили на саммит Украина-ЕС, обвинила премьер-министра Владимира Гройсмана в том, что он вычеркнул ее из числа участников встречи.

Об этом сообщает Европейская правда.

«Премьер принял решение исключить меня из делегации, потому что в предыдущих списках я была, а команда нового президента стала заложником тех интриг, которые ведет глава правительства», - заявила журналистам Климпуш-Цинцадзе.

Руководительницы правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции на саммите также нет.

«Там отсутствуют те представители правительства, кто занимался тематикой евроинтеграции и знают вопросы, которые там обсуждаются», - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, по данным издания, Климпуш-Цинцадзе не подали в перечне участников встречи, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику, и Евросоюз ожидал ее участия.

На вопрос журналистов, как отреагировала европейская сторона на ее неучастие в саммите, Климпуш-Цинцадзе ответила: «Я видела удивленное лицо Гана (еврокомиссар по расширению и политике добрососедства, - ред.), но что поделаешь, делегации уже зашли», - сказала вице-премьер.