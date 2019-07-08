также в разделеПолитика
Зеленский установил боевикам дедлайн по мосту в Станице Луганской 17
Президент предлагает сосредоточить ВАКС исключительно на топ-коррупции 11
В Кремле отреагировали на ругань грузинского журналиста в адрес Путина 63
Туск – украинцам: В моих глазах вы все – герои 15
Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС 30
Премьер Молдовы приняла приглашение Зеленского 19
В Киеве начался 21-й саммит Украина-ЕС 38
В Кремле обещают подумать над предложением Зеленского 36
«Оппозиционная платформа — За жизнь»: Телемосты — это первый шаг в восстановлении отношений с РФ и единственный путь к миру 63
Зеленский – Путину: Надо поговорить? Давайте 67
ПА ОБСЕ отклонила российскую резолюцию о борьбе с нацизмом 66
Скандал с телемостом: Зеленский призвал украинцев «немного включить головы» 229
Встречу Гройсмана и Могерини отменили 23
Парубий призвал СБУ вмешаться в ситуацию с телемостом с РФ 51
Данилюк подтвердил, что думает о должности премьер-министра 43
Еще одна страна присоединилась к демаршу из-за возвращения РФ в ПАСЕ 108
Из-за сотрудничества с Порошенко Добкина не пустили в Россию 109
Зеленский и Туск посетили район ООС 47

Вице-премьер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, которую в понедельник не пустили на саммит Украина-ЕС, обвинила премьер-министра Владимира Гройсмана в том, что он вычеркнул ее из числа участников встречи.

Об этом сообщает Европейская правда.

«Премьер принял решение исключить меня из делегации, потому что в предыдущих списках я была, а команда нового президента стала заложником тех интриг, которые ведет глава правительства», - заявила журналистам Климпуш-Цинцадзе.

Руководительницы правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции на саммите также нет.

«Там отсутствуют те представители правительства, кто занимался тематикой евроинтеграции и знают вопросы, которые там обсуждаются», - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, по  данным издания, Климпуш-Цинцадзе не подали в перечне участников встречи, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику, и Евросоюз ожидал ее участия.

На вопрос журналистов, как отреагировала европейская сторона на ее неучастие в саммите, Климпуш-Цинцадзе ответила: «Я видела удивленное лицо Гана (еврокомиссар по расширению и политике добрососедства, - ред.), но что поделаешь, делегации уже зашли», - сказала вице-премьер.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги