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Центральная избирательная комиссия не будет проводить повторную жеребьевку политических партий для определения номера в бюллетене на выборах в Верховную Раду. Такое решение принял Высший административный суд, передает 112 Украина.

Отметим, что апелляцию ЦИК и более десяти политических партий суд рассматривал в течение 9 часов.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, иск с требованием провести повторную жеребьевку подала Аграрная партия. Ее представители считают внесение в бюллетени «Руху новых сил» Михаила Саакашвили 29 июня, через три дня после проведения жеребьевки, нарушением прав всех политических партий, принимающих участие в избирательном процессе.

В то время как жеребьевка, которая определила порядок размещения партий в избирательных бюллетенях на досрочных парламентских выборах 2019 года, состоялась еще 26 июня

В ЦИК заявили, что в случае проведения повторной жеребьевки полиграфкомбинат «Украина» не успеет напечатать все необходимые бюллетени для проведения внеочередных выборов в Верховную Раду.
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