Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
«В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», - написал он в Facebook.
По словам генпрокурора, причастные – от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс, – вызваны на допрос.
«Готовится представление в суд об аресте активов», - резюмировал Луценко.
Напомним, 7 июля ведущий программы «Вести недели» на российском пропагандистском канале «Россия 24» Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста «Надо поговорить», который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что «сравнивать это недоразумение с мостом «США-СССР» в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами – дешевая манипуляция».
И.о. главы СБУ Иван Баканов призвал провести заседание Совета национальной безопасности и обороны с целью введения санкций к юрлицам, вещающим под логотипами «112 Украина» и «Newsone».
Позже телеканал сообщил об отмене телемарафона «Надо поговорить».
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