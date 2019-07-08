8 июля в Киеве начался 21-й саммит Украина - Европейский Союз, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.
В рамках мероприятия президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер проведут встречу в узком кругу.
Также Зеленский, Туск и Юнкер примут участие в пленарном заседании 21-го саммита Украина - ЕС.
Запланировано подписание двусторонних документов между Украиной и Евросоюзом.
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