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8 июля в Киеве начался 21-й саммит Украина - Европейский Союз, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

В рамках мероприятия президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер проведут встречу в узком кругу.

Также Зеленский, Туск и Юнкер примут участие в пленарном заседании 21-го саммита Украина - ЕС.

Запланировано подписание двусторонних документов между Украиной и Евросоюзом.
ForUm

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