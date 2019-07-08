По результатам саммита Украина - ЕС подписано соглашение о финансовой поддержке гражданского общества, децентрализации, антикоррупционных мер и реформ, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Так, в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, Президента Европейского совета Дональда Туска и президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера подписано соглашение о финансировании мероприятия «U-LEAD с Европой: Программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития – вторая фаза». Документ предусматривает привлечение помощи ЕС общим объемом 40 млн евро на финансирование мероприятий по реализации реформы децентрализации и поддержки объединенных общин.

Также подписано соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании мероприятия «Антикоррупционная инициатива - вторая фаза», общий бюджет которой – 22,9 млн евро. Помощь ЕС направлена ​​на усиление борьбы с коррупцией на национальном и местном уровнях.

Кроме того, между правительством Украины и Европейской комиссией заключено соглашение о финансировании мероприятия «Поддержка гражданского общества и культуры». Помощь ЕС общим объемом 10 млн евро должна быть привлечена для повышения возможностей организаций гражданского общества (ОГО) и учреждений культуры способствовать развитию подотчетных, прозрачных и демократических институтов, социальному и экономическому развитию, а также предотвращению насильственным конфликтам.

Кроме того, было подписано соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании мероприятия «Программа технического сотрудничества 2019», направленного на поддержку Украины в реализации ключевых реформ и имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части зоны свободной торговли в сферах сельского хозяйства, окружающей среды, энергетики, государственных закупок, делового и инвестиционного климата, торговле, сфере трудовых отношений. Общий вклад ЕС в рамках документа составляет 44 млн евро.

Также между правительством Украины и Еврокомиссией заключено дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение о финансировании мероприятия «Поддержка ЕС для Востока Украины». Целью документа является увеличение на 10 млн евро объема финансирования ЕС для расширения деятельности по соглашению на регионы, граничащие с Азовским морем, в частности на часть Запорожской области. Таким образом, объем помощи ЕС для финансирования всех мероприятий в рамках сделки составит 60 млн евро.