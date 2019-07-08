И.о. главы СБУ Иван Баканов призывает провести заседание Совета национальной безопасности и обороны с целью введения санкций к юрлицам, вещающим под логотипами «112 Украина» и «Newsone». Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

«С целью недопущения реализации страной-агрессором антиукраинской информационной кампании и.о. главы Службы безопасности Украины предлагает инициировать перед Президентом Украины, председателем СНБОУ безотлагательный созыв внеочередного заседания СНБО Украины, на котором в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины от 04.10.2018 № 2589-VIII (инициировано СБУ в октябре 2018) принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных средств (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание под логотипами «112 Украина» и «NewsOne» и ввести их в действие соответствующим Указом Президента Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, Баканов предлагает обратиться к председателю ВР с просьбой на ближайшем заседании Верховной Рады рассмотреть ситуацию относительно функционирования указанных телеканалов до принятия решения Антимонопольным комитетом Украины о нарушениях антимонопольного законодательства в результате приобретения Тарасом Козаком телеканалов «NewsOne», «112 Украина» и «ZIK».

СБУ проинформирует руководителей медиахолдинга «Новости» (телеканалы «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK») об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом «Россия» и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБОУ.

Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания предлагается предупредить указанные субъекты информационной деятельности о недопустимости нарушения лицензионных требований и действующего законодательства (сотрудничество с юридическими лицами РФ, находящихся в санкционном списке СНБО), что может стать основанием для применения в отношении них штрафных санкций.

Также предлагается инициировать перед ВРУ закрепления на законодательном уровне полномочия Нацсовета принимать решения об аннулировании лицензии на вещание или аннулирования лицензии провайдера программной услуги без обращения в суд, если нарушения не были устранены после применения санкций «объявление предупреждения» и «взыскание штрафа », или в случае невыполнения распоряжения государственного регулятора в установленные им сроки.

Также Баканов предлагает инициировать перед Антимонопольным комитетом Украины применение мер по демонополизации информационного пространства со стороны медиахолдинга «Новости».

Напомним, 7 июля 2019 руководитель российских государственных телерадиоорганизаций ВГТРК и МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев анонсировал проведение 12 июля в эфирах российского телеканала «Россия» и украинского канала «NewsOne» телемарафона «Надо поговорить. Им», получившее широкий общественный резонанс.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что «сравнивать это недоразумение с мостом «США-СССР» в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами – дешевая манипуляция».