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Вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина – Европейский Союз, сообщает Европейская правда

По информации издания сегодня, 8 июля, рассматривался вопрос возможного участия Климпуш-Цинцадзе в саммите. Когда она пришла в Мариинский дворец, где и было запланировано проведение, ее не пустили. 

Причиной отказа стало то, что, по данным издания, вице-премьер-министра не подали в перечень участников саммита. 

Стоит отметить, что Иванна Климпуш-Цинцадзе член первой десятки предвыборного списка партии Порошенко «Европейская солидарность». 

Сегодня, 8 июля, начался 21-й саммит Украина - Европейский Союз.  
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