Вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина – Европейский Союз, сообщает Европейская правда.

По информации издания сегодня, 8 июля, рассматривался вопрос возможного участия Климпуш-Цинцадзе в саммите. Когда она пришла в Мариинский дворец, где и было запланировано проведение, ее не пустили.

Причиной отказа стало то, что, по данным издания, вице-премьер-министра не подали в перечень участников саммита.

Стоит отметить, что Иванна Климпуш-Цинцадзе член первой десятки предвыборного списка партии Порошенко «Европейская солидарность».

Сегодня, 8 июля, начался 21-й саммит Украина - Европейский Союз.