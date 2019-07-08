Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который позволит устранить потенциальную проблему перегрузки судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и обеспечит эффективный рассмотрение уголовных производств по коррупционным преступлениям чиновников. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Так, предложенными изменениями в Закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде Украины» уточняется его подсудность. Теперь упомянутая организация сосредоточится на уголовных процессах, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и завершено прокурорами САП.

Стоит отметить, что после начала работы ВАКС следственные судьи других судов перестанут принимать к рассмотрению ходатайства и жалобы, суды первой инстанции – обвинительные акты и другие документы, апелляционные суды – апелляционные жалобы. В то же время ходатайства и жалобы, которые уже поступили к следственным судьям других судов, но не были рассмотрены до дня начала работы ВАКС, передаются в упомянутый суд. Если рассмотрение в судах первой и апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы ВАКС, эти производства также передаются в упомянутый суд в установленном порядке.

По состоянию на май текущего года без предложенных Зеленским изменений в вышеупомянутый суд должны попасть около 3600 уголовных производств, из которых только 5% - в отношении высокопоставленной коррупции, которую расследовали детективы НАБУ. После принятия соответствующих предложений Высший антикоррупционный суд в составе 26 судей первой инстанции и 12 судей Апелляционной палаты уйдут от чрезмерной нагрузки, а значит – будут оперативно принимать решения по коррупции чиновников.

Напомним, Высший антикоррупционный суд решил начать работу 5 сентября.