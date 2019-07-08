Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк прокомментировал телемост с участием российского пропагандистского телеканала «Россия24» и телеканала «NewsOne».

«Сравнивать это недоразумение с мостом «США-СССР» в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами – дешевая манипуляция», - заявил он, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По словам Данилюка, нам предлагают «соединить» внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за «прорыв» в отношениях между «братскими» народами.

Он призвал всех прекратить истерику.

«Мы как сильная страна должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники. Ведь именно на это и расчет. Количество таких провокаций будет только увеличиваться. Нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями», - заявил секретарь СНБО Украины.

Напомним, 7 июля ведущий программы «Вести недели» на российском пропагандистском канале «Россия 24» Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста «Надо поговорить», который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne.