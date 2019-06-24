Синод Православной церкви Украины лишил почетного патриарха ПЦУ Филарета права управления Киевской епархией и передал ее митрополиту Епифанию. Об этом говорится в пресс-релизе по результатам заседания Священного синода УПЦ (ПЦУ) относительно собрания трех архиереев, небольшого количества созванных клириков и мирян, которое состоялось 20 июня во Владимирском соборе в Киеве

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия имеет большие шансы вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье подтвердила, что на летней сессии права делегации Российской Федерации в Ассамблеи могут быть восстановлены. Об этом Мори-Паскье сказала во время открытия летней сессии Ассамблеи, которая проходит 24-28 июня в Страсбурге.

Украинская делегация попросила регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы отстранить от ведения заседания президента Ассамблеи Лилиан Мори-Паскье из-за нарушения ею регламента.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявляет, что санкции против России могут быть отменены «в любой момент».

В Нафтогазе Украины назвали причиной финансовых трудностей Укртрансгаза искусственно заниженные тарифы на транспортировку и критические недостатки кодекса газотранспортной системы, и отказались в дальнейшем помогать этому оператору.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Житомирской, Ривненской и Черкасской областных государственных администраций.

Климкин заявил, что Россия будет затягивать встречу лидеров стран нормандской четверки.

На Осокорках в Киеве на автомобиль упали обломки путепровода.