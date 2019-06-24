Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Житомирской, Ривненской и Черкасской областных государственных администраций
Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.
Так, указом №425/2019 Зеленский освободил Игоря Гундича от должности председателя Житомирской областной государственной администрации, указом №426/2019 – Алексея Муляренко от должности председателя Ривненской ОГА, указом №427 / 2019 - Александра Вельбивца от должности председателя Черкасской ОГА.
Тругими указами президент назначил временно исполняющими обязанности Житомирской ОГА - Ярослава Лагуту, Черкасской ОГА – Игоря Тимошенко, Ривненской ОГА – Тараса Высоцкого.
Как сообщал ForUm, 11 июня Президент Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.
В тот же день Глава государства назначил исполняющих обязанности глав областных государственных администраций 12 областей.
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