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Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Житомирской, Ривненской и Черкасской областных государственных администраций

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

Так, указом №425/2019 Зеленский освободил Игоря Гундича от должности председателя Житомирской областной государственной администрации, указом №426/2019 – Алексея Муляренко от должности председателя Ривненской ОГА, указом №427 / 2019 - Александра Вельбивца от должности председателя Черкасской ОГА.

Тругими указами президент назначил временно исполняющими обязанности Житомирской ОГА - Ярослава Лагуту, Черкасской ОГА – Игоря Тимошенко, Ривненской ОГА – Тараса Высоцкого.

Как сообщал ForUm, 11 июня Президент Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.  

В тот же день Глава государства назначил исполняющих обязанности глав областных государственных администраций 12 областей.
ForUm

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