Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявляет, что санкции против России могут быть отменены «в любой момент». Об этом он сказал по итогам переговоров с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым во французском Гавре, сообщает УНИАН.



«Мы знаем, что санкции – это не постоянный режим, это этап, который может быть отменен в любой момент. Мы знаем, почему эти санкции были введены. Я думаю, Россия знает», - сказал Филипп.

Он подчеркнул, что французские предприятия заинтересованы в российском рынке, а бизнес из Франции является первым иностранным работодателем в России. По словам Филлипа, несмотря на санкции, экономические отношения между странами «продолжают жить».

Напомним, 20 июня Совет ЕС принял решение продолжить «крымские» санкции против РФ еще на один год.

21 июня лидеры государств и правительств стран - членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.