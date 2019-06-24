Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия будет затягивать встречу лидеров стран нормандской четверки.

Об этом он сказал в интервью 5 каналу, сообщает «Новое Время».

«Я думаю, что Россия пока будет затягивать встречу, это моя точка зрения и мое видение, как Путин будет маневрировать», — отметил министр.

По его словам, для такой встречи нужна тщательная подготовка.

«Я думаю, что Россия сейчас будет пытаться создавать проблемы, и будет продолжать эту тактику. Главное не встреча, как таковая, главное, какие результаты от нее могут быть. Встреча должна быть такой, которая приведет к освобождению наших ребят и решению вопросов по безопасности и того, что мы будем делать дальше», — подчеркнул Климкин.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова к проведению переговоров в нормандском формате между Украиной, Россией, Францией и Германией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая рабочая встреча внешнеполитических советников по подготовке запланирована уже в июле.