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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия имеет большие шансы вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом он сказал в интервью 5 каналу, сообщает УНИАН.

«Шансы значительные, поскольку многие из европейских стран таким образом хотят купить прогнозированность в отношениях с Россией. Они понимают, что Россия является такой, какой она есть, они хотят иметь рычаг влияния на Россию и держать ее в Совете Европы. Я считаю, что это по определению плохая и ошибочная стратегия», - заявил глава МИД.

Климкин отметил, что «пытался объяснить» партнерам Украины, что проблема – не в возвращении РФ в ПАСЕ как в таковом. «От того, что там будет несколько российских депутатов, нам не холодно, не жарко. Проблема в другом - кто-то хочет использовать это возвращение как путь к новой нормальности с Россией», - отметил министр.

Напомним, в Страсбурге в понедельник открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут принять решение, которое приведет к возвращению российской делегации без выполнения каких-либо условий.
ForUm

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