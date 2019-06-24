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Украинская делегация просит регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы отстранить от ведения заседания президента Ассамблеи Лилиан Мори-Паскье из-за нарушения ею регламента. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко, передает УНИАН.

«Украинская делегация обратилась в регламентный комитет ПАСЕ с просьбой отстранить президента Ассамблеи от ведения заседания за грубые нарушения ею регламента и неуважение к депутатам. В Страсбурге мы действуем слаженно и одной командой», - подчеркнула Геращенко.

В свою очередь, как сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook, «в связи с напряжением в ПАСЕ перенесли празднование 70-летия Совета Европы на осень».

Он отметил, что президент ПАСЕ допустила грубое нарушение регламента: «Своевольно изменила повестку дня, когда голосование показало, что не было достаточно голосов (2/3 от присутствующих). Такого откровенного хамства я не помню за все 6,5 лет работы ПАСЕ. Мало того, Паскье все признала после того, как я взял слово и указал ей на это нарушение, но... отказалась исправлять неправомерные действия!» - заявил Арьев. «Саморазрушение ПАСЕ началось. Мы обратились в регламентный комитет и требуем от Паскье отстраниться от ведения сессии из-за зафиксированного факта пренебрежения голосованием делегатов до комитетских выводов. И вот сейчас увидим, как европейские принципы действуют тогда, когда сильно хочется применить политическую целесообразность», - добавил Арьев.
ForUm

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