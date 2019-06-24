Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье подтвердила, что на летней сессии права делегации Российской Федерации в Ассамблеи могут быть восстановлены. Об этом Мори-Паскье сказала во время открытия летней сессии Ассамблеи, которая проходит 24-28 июня в Страсбурге (Франция), сообщает УНИАН.



Она заявила, что Комитет по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам подготовил предложения касательно равного участия всех стран-членов в уставных органах организации. В частности, Комитетом был подготовлен проект резолюции. Сегодня во второй половине дня пройдут дебаты по поводу этого проекта. Проект резолюции предполагает снятие санкций с России.

«Комитет предлагает разрешить в порядке исключения и на специальной основе парламентам, которые в настоящее время не представлены в Ассамблее - это парламент Боснии и Герцеговины и парламент России, представить полномочия своих делегаций в ходе июньской сессии», - заявила Мори-Паскье.

«Важно подчеркнуть, что Комитет не ставит под сомнение должным образом предусмотренную нашими правилами и процедурами возможность оспаривания полномочий делегаций», - сказала она. Также, по ее словам, Комитет предлагает уточнить перечень прав на участие и представительства членов в деятельности ПАСЕ и ее органов, которые могут быть приостановлены или отозваны Ассамблей при голосовании по оспариванию этих полномочий.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия имеет большие шансы вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).