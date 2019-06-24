Синод Православной церкви Украины лишил почетного патриарха ПЦУ Филарета права управления Киевской епархией и передал ее митрополиту Епифанию. Об этом говорится в пресс-релизе по результатам заседания Священного синода УПЦ (ПЦУ) относительно собрания трех архиереев, небольшого количества созванных клириков и мирян, которое состоялось 20 июня во Владимирском соборе в Киеве, сообщает УНИАН.



Как сказано в сообщении, синод, «принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед ПЦУ, решил констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением Киевской епархией».

Кроме того, в решении указано, что «в связи с невыполнением почетным патриархом Филаретом в отведенный Синодом срок предварительного решения Синода по представлению на регистрацию документов Киевской епархии ... - подчинить митрополиту Киевскому и всея Украины как их непосредственному епархиальному архиерею все приходы и монастыри Киева, которые до 15 декабря 2018 года находились в составе УПЦ Киевского патриархата и, согласно решению Поместного собора УПЦ Киевского патриархата (15 декабря 2018 года) и Объединительного собора (15 декабря 2018 года), есть в составе Православной церкви Украины».

Также Синод ПЦУ определил, что единолично созванное и проведенное почетным патриархом Филаретом 20 июня во Владимирском соборе собрание приглашенных им лиц не имело никаких полномочий на принятие решений, в частности, относительно решений Поместного собора УПЦ Киевского патриархата (15 декабря 2018 года), которые, в соответствии с уставом УПЦ КП, сразу после подписания президиумом собора во главе с патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом вступили в действие.



Напомним, 20 июня так называемый поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата постановил восстановить существование ликвидированной церкви и отменил признание Православной церкви Украины. В постановлении «собора» также говорится, что патриархия оставляет за собой все средства и имущество ликвидированной церкви.