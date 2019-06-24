В Нафтогазе Украины назвали причиной финансовых трудностей Укртрансгаза искусственно заниженные тарифы на транспортировку и критические недостатки кодекса газотранспортной системы, и отказались в дальнейшем помогать этому оператору.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

«Уже полгода мы говорим о том, что Укртрансгаз может стать банкротом из-за искусственно заниженных тарифов и несанкционированный отбор газа. К сожалению, ответственные органы выбрали стратегию игнорирования плохих новостей, и ситуация стала критической», - отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Он напомнил, что Нафтогаз является крупнейшим кредитором УТГ, и поддерживал Укртрансгаз, «сколько это было возможно».

«Однако больше такой возможности нет. Мы должны накапливать газ в подземных хранилищах, и сами имеем дефицит оборотных средств», - подчеркнул Коболев.

Он добавил, что команды Нафтогаза и Укртрансгаза неоднократно предупреждали о разрушительном влиянии на финансовую стабильность оператора украинской ГТС нескольких решений регулятора рынка НКРЭКУ.

При этом Коболев добавил, что Нафтогаз приветствует желание установить ответственных «за этот недопустимый результат».

«Мы предоставим все необходимые материалы для анализа и обсуждения», - добавил руководитель Нафтогаза.

В ноябре 2018 Укртрансгаз предоставил обоснованные возражения предложенным НКРЭКУ «временных» тарифов на транспортировку газа, которые уменьшали доходную часть оператора ГТС на 20 млрд грн (на 40%).

Однако регулятор не учел аргументы Укртрансгаза и принял заниженные тарифы.

В феврале 2019 Укртрансгаз подал свои предложения по изменению временных тарифов, однако они еще не были рассмотрены.

Результатом этих решений стало не только ограничение инвестиционных расходов Укртрансгаза, но и неспособность компании закупать газ для прокачки топлива газотранспортной системой, подчеркнули в Нафтогазе.

Укртрансгаз и Нафтогаз неоднократно обращали внимание регулятора на то, что облгазы не рассчитываются за газ Укртрансгаза, отобранный ими без контракта с ГТС.

Облгазы со своей стороны отмечают недостаточности их тарифа на распределение для расчетов с Укртрансгазом за отобранный газ.

Сейчас Нафтогаз» и Укртрансгаз совместно с СНБО работают над срочными мерами по обеспечению стабильности работы украинской ГТС.

Напомним, 23 июня Укртрансгаз заявил о нехватке средств для выполнения условий кредитов ЕБРР и ЕИБ. В компании отметили, что после 24 июня работа газотранспортной системы Украины может оказаться под угрозой из-за дефицита средств в Укртрансгазе.