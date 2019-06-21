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Согласно законопроекту, который Владимир Зеленский направил на рассмотрение в Верховную Раду, за кнопкодавство депутатов планируют наказывать штрафом в размере от 51 до 85 тысяч гривен.

Совет судей обвинил Администрацию президента Владимира Зеленского в давлении и незаконных указаниях судьям. Заместитель главы АП Руслан Рябошапка заявил о намерении подать в суд  на главу Совета судей Олега Ткачука из-за этих обвинений.

Российские депутаты напали на депутата Верховной Рады от партии «Народный фронт» Виктора Еленского после его выступления на акции протеста в связи с избранием председателем Межпарламентской ассамблеи православия представителя Коммунистической партии Госдумы РФ.

Печерский районный суд Киева признал факт непрерывного проживания Михаила Саакашвили в Украине в течение 5 лет, что позволяет ему баллотироваться в народные депутаты на досрочных парламентских выборах.

НАК «Нафтогаз Украины» с 1 июля 2019 года понизил цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 12,7-13,5% по сравнению с ценами на июнь.

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения 22-летнему Николаю Тарасову, подозреваемому в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.

 

Президент Чехии Милош Земан призвал Украину и мировое сообщество смириться с тем, что Россия оккупировала Крым.

Суд наложил арест на часть Институтской до завершения следственных действий.

Лидеры ЕС выразили готовность рассмотреть дальнейшие меры в ответ на предоставление Россией гражданства украинцам из оккупированных районов Донбасса, включая непризнание выданных паспортов.

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» от 25 апреля 2019 № 2704-VIII.

Правящая партия «Грузинская мечта объявила об отставке председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.  
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