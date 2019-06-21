Правящая партия «Грузинская мечта объявила об отставке председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. Решение озвучил генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе на брифинге после заседания политсовета партии, сообщает Новости-Грузия.

«Грузинская мечта со дня прихода к власти внедряет высокий стандарт подотчетности обществу и подтверждает это своими действиями. Проявлением этого высокого стандарта и подотчетности является решение председателя парламента Ираклия Кобахидзе об уходе с поста. Хочу подчеркнуть, это решение является проявлением высокой степени подотчетности обществу, а не разделением повестки дня безответственных деструктивных сил», — заявил Каладзе.

Сам Кобахидзе не сделал каких-либо комментариев.

Ираклий Кобахидзе является исполнительным секретарем правящей партии. Его избрали председателем парламента Грузии большинством голосов 11 ноября 2016 года. Голосование состоялось на первом заседании парламента девятого созыва.

Согласно регламенту, в случае досрочного прекращения полномочий главы парламента его обязанности исполняет первый вице-спикер. В настоящее время эту должность занимает Тамар Чугошвили.

Оппозиция потребовала отставки Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа и на русском языке обратился к участникам.

Следует отметить, что еще накануне Кобахидхе назвал «несерьезными» выдвинутые оппозицией требования о своей отставке. Что касается выступления в парламенте Грузии российского депутата Сергея Гаврилова, то Кобахидзе описал это как «неполадки микроменеджмента». При этом спикер парламент поблагодарил власти, оппозицию и общественность за четкое реагирование на случившееся.

Как сообщалось, вечером в четверг более пяти тысяч человек собрались на митинг на проспекте Руставели, чтобы опротестовать случай с российским депутатом Гавриловым.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершили акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.

На масштабной протестной акции у парламента правительство призывали к ответу, а также потребовали отставки председателя парламента, министра внутренних дел и главы Службы госбезопасности.

Власти отказались выполнить требования протестующих, после чего участники митинга попытались прорваться в здание парламента. Между демонстрантами и полицейскими начались столкновения.

Для разгона демонстрации полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. После первой попытки разгона протестующие вновь вернулись к парламенту. Ближе к ночи полиция применила водометы и свето-шумовые гранаты. Разгон проходил как на проспекте Руставели, так и на прилегающих улицах. На рассвете в центре Тбилиси начались задержания демонстрантов.