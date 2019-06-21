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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.

Законопроект зарегистрирован под номером 10394, сообщается на сайте Верховной Рады.

Законопроект определен главой государства как неотложный. 

Текст документа пока отсутствует.

Напомним, ранее представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщил, что Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за кнопкодавство.
ForUm

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