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Печерский районный суд Киева признал факт непрерывного проживания Михаила Саакашвили в Украине в течение 5 лет, что позволяет ему баллотироваться в народные депутаты на досрочных парламентских выборах.

Соответствующее видео из зала суда опубликовал Саакашвили в Facebook.

«Суд вынес справедливое решение по моей возможности участвовать в парламентских выборах. Еще на шаг ближе к победе», - написал экс-глава Одесской ОГА.

После объявленного решения судьи, Саакашвили отметил, что чувствуется другая атмосфера в Украине, хотя еще недавно были четкие инструкции помешать ему в его стремлениях.

Он подчеркнул, что сегодня нет давления на суд, сообщает «Украинская правда».

«Я более 13 лет проживал в Украине, учился в Украине, получил диплом, два года имел срочную службу в Украине, участвовал в Майданах и был частью власти и теперь со своей командой хочу помочь президенту Зеленскому побороть коррупцию в Украине», - сказал Саакашвили.

По его словам, он может жить и работать в любой стране Евросоюза, а теперь и в Украине.

Напомним, 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский  вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

29 мая Саакашвили получил в посольстве в Варшаве удостоверение на возвращение в Украину и в тот же день прилетел в Киев.

Он заявил, что не будет участвовать в выборах в Раду.
ForUm

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