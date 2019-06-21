Совет судей обвиняет Администрацию президента Владимира Зеленского в давлении и незаконных указаниях судьям.

Об этом говорится в заявлении главы Совета судей Олега Ткачука, передают Українськi Новини.

В нем говорится, что в пятницу, 21 июня, Совет намерен провести заседание и объявить о созыве съезда судей для назначения судей Конституционного суда и членов Высшей квалификационной комиссии судей.

«Накануне, сегодня ночью и утром ко мне начала поступать информация от судей из разных регионов Украины, членов Совета судей Украины о том, что из Администрации президента Украины председателям судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей Украины членам сорвать проведение заседание Совета судей. Указанная ситуация вызывает большое беспокойство и никоим образом не согласуется с принципами демократии, свидетельствует о реальной угрозе для судебной власти и может подорвать ее авторитет как беспристрастного арбитра в социальных, политических, экономических спорах», - сказано в заявлении Ткачука.

Более того, он обвиняет заместителя главы Администрации Руслана Рябошапку в попытке взять под контроль судебную систему.

«Необходимо сказать, что такие попытки подорвать доверие к способности судебной власти самостоятельно решать внутренние проблемы и задачи, определенные Конституцией и законами Украины, были продемонстрированы 19 июня 2019 во время встречи заместителя главы Администрации президента Руслана Рябошапки и заместителя председателя Совета судей Украины Вадима Бутенко. Никогда раньше работники аппарата Администрации президента не позволяли себе публично демонстрировать руководящую и направляющую роль в судебной власти», - подчеркивается в заявлении.

Совет судей уверен в дальнейших шагах Администрации по дестабилизации работы высшего органа судейского самоуправления и попытках отдельных должностных лиц подчинить себе судебную власть.

Глава Совета судей призывает президента Владимира Зеленского, генерального прокурора Юрия Луценко и директора Государственного бюро расследований Романа Трубу принять срочные, неотложные меры с целью прекращения и предупреждения давления должностных лиц офиса Президента на судей и судебную власть, а также привлечения виновных лиц к ответственности.