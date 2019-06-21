также в разделеПолитика
Кнопкодавов предлагают наказывать штрафами до 85 тысяч 4
Польские СМИ обвинили Кипиани в клевете в адрес Медведчука 15
Медведчук: Крым — это Украина. Я никогда другого не говорил 28
Зеленский внес в Раду законопроект о борьбе с кнопкодавством 59
Суд признал, что Саакашвили может участвовать в выборах 17
НАПК нашло в декларациях Шуфрича нарушения на 27 миллионов 34
Украинский нардеп заявил, что в Тбилиси на него напали российские депутаты 80
В ЕС готовы ввести ответные меры на раздачу РФ паспортов на Донбассе 71
Медведчук утверждает, что о плане Зеленского по установлению мира не знает никто 70
Президент Чехии призвал Украину смириться с оккупацией Крыма 37
Зеленский отменил 161 указ предыдущих президентов 238
Путин о заявлении Зеленского по Донбассу: Это уже не смешно 122
Совет ЕС продлил «крымские» санкции еще на год 23
У Зеленского заявили, что КСУ продемонстрировал независимость 31
КСУ подтвердил признание конституционным указа о роспуске ВР 55
Зеленский заявил, что договорился с олигархами о финансировании Донбасса 74
КС: Дело о конституционности роспуска ВР еще рассматривается 84
СМИ: КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады 71

Совет судей обвиняет Администрацию президента Владимира Зеленского в давлении и незаконных указаниях судьям.

Об этом говорится в заявлении главы Совета судей Олега Ткачука, передают Українськi Новини.

В нем говорится, что в пятницу, 21 июня, Совет намерен провести заседание и объявить о созыве съезда судей для назначения судей Конституционного суда и членов Высшей квалификационной комиссии судей.

«Накануне, сегодня ночью и утром ко мне начала поступать информация от судей из разных регионов Украины, членов Совета судей Украины о том, что из Администрации президента Украины председателям судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей Украины членам сорвать проведение заседание Совета судей. Указанная ситуация вызывает большое беспокойство и никоим образом не согласуется с принципами демократии, свидетельствует о реальной угрозе для судебной власти и может подорвать ее авторитет как беспристрастного арбитра в социальных, политических, экономических спорах», - сказано в заявлении Ткачука.

Более того, он обвиняет заместителя главы Администрации Руслана Рябошапку в попытке взять под контроль судебную систему.

«Необходимо сказать, что такие попытки подорвать доверие к способности судебной власти самостоятельно решать внутренние проблемы и задачи, определенные Конституцией и законами Украины, были продемонстрированы 19 июня 2019 во время встречи заместителя главы Администрации президента Руслана Рябошапки и заместителя председателя Совета судей Украины Вадима Бутенко. Никогда раньше работники аппарата Администрации президента не позволяли себе публично демонстрировать руководящую и направляющую роль в судебной власти», - подчеркивается в заявлении.

Совет судей уверен в дальнейших шагах Администрации по дестабилизации работы высшего органа судейского самоуправления и попытках отдельных должностных лиц подчинить себе судебную власть.

Глава Совета судей призывает президента Владимира Зеленского, генерального прокурора Юрия Луценко и директора Государственного бюро расследований Романа Трубу принять срочные, неотложные меры с целью прекращения и предупреждения давления должностных лиц офиса Президента на судей и судебную власть, а также привлечения виновных лиц к ответственности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги