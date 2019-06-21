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Лидеры ЕС выразили готовность рассмотреть дальнейшие меры в ответ на предоставление Россией гражданства украинцам из оккупированных районов Донбасса, включая непризнание выданных паспортов.

Об этом говорится в выводах Саммита ЕС, сообщает «Европейская правда».

«Европейский Совет выражает свою крайнюю обеспокоенность в связи с указом президента России от 24 апреля, который позволяет упростить выдачу паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений», - говорится в документе.

«Европейский Совет в тесной координации со своими международными партнерами продолжит мониторинг ситуации на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений», - подчеркнули лидеры ЕС.

Также саммит ЕС призвал к срочному возобновлению переговорных усилий с целью реализации Минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами.

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Жителей оккупированных территорий Донбасса, которые получат паспорт РФ, нужно будет лишать украинского паспорта, считает заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
ForUm

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