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Вчера, 20 июня, Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда города Киева, которым прокурорам Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры было отказано в наложении ареста на часть улицы Институтской.

Об этом сообщил прокурор Управления спецрасследований ГПУ Сергей Демьяненко, передает УНИАН.

«Суд отменил постановление Печерского райсуда и вынес новое, которым наложил арест на часть улицы Институтской до завершения следственных действий на ней», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, 13 мая на улице Институтской в Киеве начали снимать брусчатку для строительства мемориала Героям Небесной сотни. 

В ГПУ заявили, что следователи и прокуроры не давали разрешение и не согласовывали проведение каких-либо строительных или подготовительных работ на улице Институтской в центре Киева.

18 мая представители С14 и Национального корпуса снесли забор на аллее Небесной Сотни в Киеве.

В Музее Революции достоинства пообещали не проводить строительные работы без согласования со следователями Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины. 
ForUm

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