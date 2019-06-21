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Согласно законопроекту, который Владимир Зеленский направил на рассмотрение в Верховную Раду, за кнопкодавство депутатов планируют наказывать штрафом в размере от 51 до 85 тысяч гривен.

Об этом в эфире Радио НВ заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

По его словам, за неперсональное голосование депутатов планируется наказывать штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов. Также в Офисе президента планируют предусмотреть наказание депутатов-прогульщиков в виде общественных работ.

«Мы предложили внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которому лицо, которое нарушает обязанность другого народного депутата голосовать лично, оно будет привлекаться к уголовной ответственности в виде штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч. необлагаемых минимумов. […] Мы хотели бы внести еще одну санкцию касательно депутатских прогулов, которая предусматривает общественные работы», — сообщил Стефанчук.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
ForUm

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