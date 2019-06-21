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Президент Чехии Милош Земан призвал Украину и мировое сообщество смириться с тем, что Россия оккупировала Крым. Об этом он заявил в интервью телеканалу Barrandov, сообщает УНИАН.

Глава государства отметил, что антироссийские санкции не повлияли на экономику и политику России. Кроме того, он отметил смягчение позиций канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ограничительных мер.

«Они, судя по всему, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения. Если санкции не работают, тогда, вероятно, их следует отменить», - отметил он.

Напомним, ранее в МИД назвали заявление чешского президента Милоша Земана относительно враждебности между украиноязычным и русскоязычным населением Украины, а также о необходимости изменить Конституцию Украины «трансляцией нарративов российской пропаганды».
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